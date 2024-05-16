Національна команда поступово готується до континентального форуму.
Збірна України, Getty Images
16 травня 2024, 16:57
Сергій Станіславович Ребров оголосив склад збірної України на підготовчі збори та товариські матчі перед Євро-2024. Команда розпочне збори 30 травня.
Повний склад національної команди виглядає так:
Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін.
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Олександр Тимчик, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сваток, Максим Таловєров, Богдан Михайліченко.
Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський.
Форварди: Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат.
Також до резервного списку увійшли: Дмитро Різник, Денис Попов, Владислав Кабаєв, Данило Сікан, Віталій Буяльський, Єгор Ярмолюк.
Збірна України зіграє у товариських матчах зі збірними Німеччини 3 червня, Польщі 7 червня та Молдови 11 червня, чемпіонат Європи стартує 14 червня.