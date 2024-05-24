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Зірки пропустять поєдинок із Ванкувером.

Лідери Інтер Маямі Ліонель Мессі, Луїс Суарес та Серхіо Бускетс не зіграють в матчі 15-го туру МЛС проти Ванкувера, повідомляє USA Today.

За інформацією джерела, футболісти пропустять цей матч, щоб відпочити, оскільки наступного тижня Інтер Маямі має провести два домашні матчі – 30 травня проти Атланти, 2 червня – проти Сент-Луїса.

Матч з Ванкувером відбудеться 26 травня, початок о 5.30 за Києвом.

Зазначимо, що зараз Інтер Маямі лідирує у Східній конференції МЛС, набравши 28 очок після 14 ігор.