Німеччина

Іспанець повернеться на батьківщину.

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо піде на підвищення наступного року.

За інформацією Relevo, клуб керівництво Баєра вважає, що Алонсо очолить Реал – ймовірно, у 2025 році. В Реалі вважають Алонсо ідеальним тренером для розвитку молодої команди.

Зазначається, що у Реалі не очікували, що цей сезон буде настільки успішним. Якщо наступного сезону "королівський клуб" під керівництвом Карло Анчелотті продовжить добиватися таких результатів, то питання призначення Алонсо буде відкладено до 2026 року.

Раніше Хабі Алонсо поділився емоціями після завоювання золотих медалей німецької Бундесліги.