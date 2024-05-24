Англія

Англієць пройшов співбесіду і є кандидатом на посаду головного тренера.

Колишній головний тренер Бірмінгема Вейн Руні може очолити Плімут Аргайл, який виступає у Чемпіоншипі. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, 38-річний англієць вже пройшов співбесіду і є одним із кандидатів на посаду головного тренера.

Також зазначається, що "пілігрими" зв'язувалися з колишнім наставником Шефілд Юнайтед Полом Хекінгботтомом, але отримали відмову.

За підсумками сезону у Чемпіоншипі Плімут посів 21 місце, на одне очко відірвавшись від команд у зоні вильоту.