Україна

Коментар від тренера Карпат стосовно вирішального матчу за чемпіонство.

Мирон Маркевич висловив думку стосовно важливого матчу з Інгульцем.

"Вітаю Інгулець з перемогою. Вони більше прагнули і заслужили її", — цитує тренера офіційний сайт Карпат.

"Саме після домашньої гри з Інгульцем нас почало лихоманити. Це більш досвідчена команда, яка складається з гравців, котрі виступали в УПЛ. Наша команда зібрана нашвидкуруч.

Ми завдання виконали, але розуміємо, що для виступів в УПЛ треба якісно змінити склад. Наявна команда цей рівень не потягне. Бажаю успіхів Інгульцю. Якщо вони підсиляться 2-3 футболістами, то в еліті не загубляться.

Не треба бути великим фахівцем, щоб зробити висновок – відсотків 60 не тягнуть. В УПЛ інші швидкості, інший рівень боротьби. Сьогоднішня гра це довела.

У Інгульця досвідчена команда. Хороший тренер поставив гру. Все логічно. Нам слід до цього прагнути. Ще рік тому у нас команди як такої не було. Ми зібрали її, виконали завдання. Тепер треба думати про перспективу",

У зустрічі з Інгульцем Карпати програли з рахунком 2:1 та поступився супернику в гонці за титул чемпіона Першої ліги.