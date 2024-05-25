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Завершився вирішальний поєдинок турніру.

У рамках фіналу жіночої Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 Барселона зустрілася з Ліоном на Сан Мамес Стедіум у Більбао.

Протягом першої половини зустрічі команди не порадували глядачів голами. В другому таймі номінальні господарі вийшли вперед завдяки голу Бонматі. Відігратися колектив Соні Бомпастор так і не зумів, ще раз пропустивши вже у компенсований час — результативний удар на рахунку Путельяс.

Барселона — Ліон 2:0

Голи: Бонматі, 63, Путельяс, 90+5

Барселона: Коль — Бронз, Паредес, Енген, Рольфо (Батльє, 67) — Бонматі, Волш (Путельяс, 90+2), Гіхарро — Грем, Паральюело (Бругтс, 85), Кальдентей (Піна, 90+2)

Ліон: Ендлер — Карпентер, Ренар, Жиль (Бешо, 81), Баша — Горан, Егуррола, ван де Донк (Гегерберг, 81) — Діані, Дюморне, Каскаріно (Мажрі, 63)

Попередження: Путельяс — Ренар, Ендлер

Для Барселони це вже третя звитяга в турнірі, тоді як саме на рахунку Ліона найбільша кількість подібних титулів (8).

Нагадаємо, що сьогодні, 25 травня, чоловіча команда "олімпійців" зустрінеться з ПСЖ у фіналі Кубка Франції. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією за посиланням.