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У фіналі турніру команда з ОАЕ впоралася з чемпіоном Японії (2022).

У рамках матчу-відповіді фіналу Ліги чемпіонів АФК-2023/24 Аль-Айн (ОАЕ) приймав Йокогаму Ф. Марінос (Японія) на Хазза бін Заєд Стедіум в Абу-Дабі.

Перша зустріч команд завершилася вольовою звитягою (2:1) колективу Гаррі К'юелла. У другому поєдинку господарі поля досить швидко відкрили рахунок завдяки голу найкращого бомбардира турніру Рахімі. Пізніше Каку реалізував пенальті, а Ян скоротив відставання японців, зрівнявши загальний рахунок. У компенсований до першого тайму час голкіпер гостей отримав червону картку, залишивши свою команду в меншості.

Господарі поля скористалися вилученням Поппа, скерувавши у ворота свого суперника три голи в другій половині зустрічі. Спочатку Рахімі відзначився вдруге, а вже в компенсований час Лаба, який вийшов на поле з лави запасних, оформив дубль, встановивши на табло підсумковий рахунок.

Аль-Айн* — Йокогама Ф. Марінос 5:1 (6:3 за сумою двох матчів)

Голи: Рахімі, 8, 67, Каку, 33 (пен.), Лаба, 90+1, 90+5 — Ян, 40

Аль-Айн: Ейса — Мохамед, Хашемі, Куадіо, Жума Хассан (Лаба, 58) — Аль-Балуші (Барман, 84), Пак, Надер (Валід, 89) — Каку — Паласіос, Рахімі

Йокогама Ф. Марінос: Попп — Мацубара, Камідзіма, Хатанака (Едуардо, 62), Нагато — Ватанабе, Кіда (Ямане, 63) — Ян (Міяічі, 78), Уенака (Сакакібара, 46), Елбер (Шірасакі, 45+14) — Лопеш

Попередження: Рахімі, Каку

Вилучення: Попп, 45+10

Для Аль-Айна це друга в історії перемога в ЛЧ АФК. Перша датується 2003 роком. Для Йокогами Ф. Марінос це друга в історії поразка у фіналі турніру. Перша датується 1990 роком.