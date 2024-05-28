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35 м'ячів і португалець найкращий бомбардир ліги.

27 травня Ан-Наср завершив сезон у чемпіонаті Саудівської Аравії, з рахунком 4:2 обігравши Аль-Іттіхад.

Автором дубля у складі Ан-Насра став Кріштіану Роналду, який із 35 м'ячами став найкращим бомбардиром Про-ліги.

Це четверта ліга, де Роналду стає володарем Золотої бутси. Він був найкращим бомбардиром Серії А, Ла Ліги та АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Роналду побив рекорд чемпіонату Саудівської Аравії за кількістю голів за сезон. Також що Роналду може продовжити контракт з Ан-Насром.