Жером Боатенг змінив клубну прописку.
Жером Боатенг, ЛАСК
31 травня 2024, 14:22
Центральний захисник Жером Боатенг став гравцем ЛАСКа, повідомляє офіційний сайт австрійського клубу.
35-річний футболіст підписав контракт до літа 2026 року.
Чемпіон світу та дворазовий володар кубка Ліги чемпіонів приєднався до клубу, в якому грає наш Максим Таловєров, на правах вільного агента. Попереднім клубом Боатенга була італійська Салернітана.
Жером Боатенг у свої кар’єрі пограв за берлінську Герту, Гамбург, англійський Манчестер Сіті, мюнхенську Баварію та Ліон.