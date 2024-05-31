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Жером Боатенг змінив клубну прописку.

Центральний захисник Жером Боатенг став гравцем ЛАСКа, повідомляє офіційний сайт австрійського клубу.

35-річний футболіст підписав контракт до літа 2026 року.

Чемпіон світу та дворазовий володар кубка Ліги чемпіонів приєднався до клубу, в якому грає наш Максим Таловєров, на правах вільного агента. Попереднім клубом Боатенга була італійська Салернітана.

Жером Боатенг у свої кар’єрі пограв за берлінську Герту, Гамбург, англійський Манчестер Сіті, мюнхенську Баварію та Ліон.