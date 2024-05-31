Іспанець став повноцінним гравцем Роми.
Анхеліньйо, Рома
31 травня 2024, 13:48
Іспанський фланговий захисник Анхеліньйо цей сезон провів у складі римської Роми на правах оренди з німецького РБ Лейпциг.
За цей час 27-річний виконавець устиг провести 37 матчів (2583 хвилини) та відзначитись одним голом та однією результативною передачею.
Як повідомляється на офіційному сайті "вовків", клуб викупив гравця. Відтепер Анхеліньйо — повноцінний гравець Роми. Більше деталей клуб не наводить.
За інформацією transfermarkt, сума компенсації за 27-річного гравця склала 5.2 млн євро. Контракт іспанця з Ромою розрахований до 2028 року.