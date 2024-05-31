Іспанія

Каталонська команда може виплатити гроші за трансфер трьома частинами.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва може поповнити склад Барселони. Про це повідомляє AS із посиланням на ТV3.

За інформацією джерела, у контракті 29-річного португальця є пункт, згідно з яким команда, яка захоче його підписати, може сплатити за його трансфер трьома частинами.

Цей пункт був доданий у контракт під час його продовження до літа 2026 року – сума викупу складає 50 мільйонів фунтів стерлінгів (58 млн євро).

Тепер слово за новим головним тренером "блаугранас" Гансом-Дітером Фліком та спортивним директором Деку, які мають вирішити, чи потрібен їм такий гравець.

Крім Барселони, у послугах Бернарду зацікавлені ПСЖ та Баварія, у яких відносини з фінансами на набагато кращому рівні, ніж у каталонців.

Минулого сезону Сілва провів 49 матчів, у яких забив 11 голів та віддав 10 гольових передач.