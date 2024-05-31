Іспанія

Футболіст провів у Севільї 5 років.

Півзахисник Севільї Олівер Торрес залишив команду, повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт гравця діє до 30 червня. Угода не буде продовжена, тому футболіст залишає Севілью в статусі вільного агента. Торрес виступав за Севілью з 2019 року, перейшовши з Порту.

За 5 років 29-річний футболіст провів 201 матч у складі Севільї. Він забив 11 голів та зробив 29 асистів.

Раніше Севілья оголосила про відхід Ламели.