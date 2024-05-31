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На чемпіонаті Європи "синьо-жовті" не зуміли вийти зі своєї групи.

Головний тренер збірної України U-17 Юрій Мороз підбив підсумки виступу команди на Євро-2024, передає офіційний сайт УАФ.

"Синьо-жовті" не зуміли вийти з групи А чемпіонату Європи, де їм протистояли збірні Сербії, Чехії та Кіпру. Українська команда посіла третю сходинку турнірної таблиці квартету, здолавши кіпріотів та поступившись сербам і чехам.

"Якщо аналізувати те, що сталося, мені здається, що хлопці перегоріли в плані ставлення до гри, у плані взаємодії колективу на полі. Було багато незрозумілих помилок у простих ситуаціях, ми часто поступалися в боротьбі. Була навіть якась знервованість, і це, мабуть, відбилося на підсумковому результаті нашого виступу.

У першому таймі поєдинку із сербами ми програли в бажанні боротися, у бажанні вигравати цю боротьбу. Але якби після перерви ми змогли реалізувати свої численні моменти, то все, можливо, могло скластися по-іншому. Але, як то кажуть, після бійки кулаками не махають. У нашій групі чехи були найстабільнішими у всіх відносинах, недарма вони заробили дев'ять очок. Але, як бачите, юнацький футбол дещо відрізняється від дорослого. Ця команда з великим потенціалом завершила свій шлях на стадії чвертьфіналу.

Чи могла бути недооцінка суперників із боку наших футболістів? Я цього не виключаю. Знову ж таки, можна повернутися до поєдинку проти Сербії. Яким був перший тайм у нашому виконанні і яким — другий… Проте я все одно схильний вважати, що десь хлопці перенервували.

Матч проти Сербії був десь визначальним, оскільки після поразки нам кров з носа потрібно було перемагати збірну Чехії, щоб мати шанс на вихід із групи. Але надто великі емоції зіграли з нами злий жарт, оскільки дитячі помилки, які призвели до першого взяття наших воріт, були незрозумілі. Чому? Та тому що раніше хлопці ніколи не допускали подібних промахів.

Попри це, не варто посипати голову попелом, що сталося, то сталося, час не повернути. Треба зробити правильні висновки та рухатися далі.

Якщо команда програє, питання є до всіх гравців, а якщо перемагає, претензій практично немає. Майже все залежить від підсумкового результату. Звичайно, хотілося б, щоб деякі позиції в нас були більш укріплені, і не так якісними виконавцями, як футболістами з вищими антропометричними даними. Але водночас я не можу сказати, що ця збірна України була погано укомплектована. На сьогодні це були найкращі виконавці у своєму віці. Сказати, що ми когось пропустили чи не взяли через якісь причини, — однозначно ні.

Резерви для складу треба шукати завжди, це тренерська робота. Але за своєю практикою роботи з молоддю можу з упевненістю сказати, що у збірній U-19 зміниться відсотків 40 нинішнього складу. Хтось знизить до себе вимоги, хтось із потенційних кандидатів у команду додасть у майстерності, і це факт. Важливо спіймати цей момент, щоб у той чи інший період футболки національної команди вдягали лише найкращі гравці", — заявив Юрій Мороз.

Нагадаємо, вчора збірна Італії U-17 здолала Англію в серії пенальті, вийшовши до півфіналу Євро-2024.