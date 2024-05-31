Інше

У своїй групі колектив Володимира Пятенка перебуває на третьому місці.

У рамках третього туру відбору до Євро-2025 у Швейцарії жіноча збірна України гостювала в збірної Уельсу.

"Синьо-жовті" вийшли вперед завдяки швидкому голу Андрухів. Українська команда втримала мінімальну перевагу за підсумками першого тайму. У другій половині зустрічі Бартон реалізувала пенальті, відновивши паритет у зустрічі. Її гол виявився останнім у матчі, тож фінальний свисток зафіксував нічию.

Уельс — Україна 1:1

Голи: Бартон, 64 (пен.) — Андрухів, 3

Уельс: Кларк, Морган (Роув, 46), Робертс (К. Джонс, 75), Ледд, Еванс, Голланд, Джеймс, Інгл, Вудхем (Джоел, 75), Макатір (Бартон, 46), Фішлок

Україна: Келюшик, Петрик, Апанащенко (Корсун, 64), Шматко, Басанська, Андрухів, Хімич, Семків, Овдійчук (Глущенко, 46), Кравчук (Козлова, 87), Калініна (Панцулая, 75)

Турнірне становище в квартеті наразі наступне:

Вже у вівторок, 4 червня, Україна та Уельс зустрінуться знову. Наступні два матчі відбудуться в липні.

Колектив Володимира Пятенка веде боротьбу за право бути сіяним у плей-оф відбору на чемпіонат Європи-2025 у Швейцарії. Такими будуть шість найкращих команд Ліги В кваліфікаційного турніру, тоді як ще шість — несіяними.