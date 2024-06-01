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Екскерманич Шахтаря продовжить бути наставником для Кріштіану Роналду і компанії,

Напередодні Ан-Наср, за який виступає зірковий нападник Кріштіану Роналду, зазнав поразки від Аль-Іттіхада у фіналі Кубка короля Саудівської Аравії за підсумками післяматчевої серії пенальті (1:1, 4:5 по пенальті).

Незважаючи на це, як повідомив генеральний директор Ан-Насра Гвідо Фієнга, головний тренер команди Луїш Каштру, відомий в України за роботою в донецькому Шахтарі, продовжить обіймати свою посаду в саудівському клубі.

"Луїш Каштру продовжить працювати з командою. Ан-Наср показав хороші результати під його керівництвом", — цитує слова Гвідо Фієнги Saudi World Football.

Нагадаємо, Аль-Хіляль також став чемпіоном Саудівської Аравії сезону-2023/24. Ця звитяга в Кубку країни є для клубу десятою в історії та другою поспіль. Ан-Наср на чолі з Каштру залишився без трофеїв за підсумками цієї кампанії.