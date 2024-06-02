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Мексиканський клуб ушосте став переможцем цього турніру.

У рамках фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ-2024 Пачука зустрілася з Коламбус Крю на Естадіо Ідальго в Пачуці.

Господарі поля сформували комфортну для себе перевагу в два м'ячі ще в першому таймі — голами відзначилися Рондон та Еміліо Родрігес. У другій половині зустрічі венесуельський центрфорвард забив ще раз, оформивши дубль. Його результативний удар виявився останнім у матчі.

Пачука — Коламбус Крю 3:0

Голи: Рондон, 12, 67, Е. Родрігес, 32

Пачука: Морено — Л. Родрігес (К. Санчес, 85), Кабраль, Мікольта, Б. Гонсалес — Педраса, Деосса — Е. Родрігес (О. Гонсалес, 77), Е. Санчес (Баутіста, 85), Ідріссі (Д. Ернандес, 88) — Рондон

Коламбус Крю: Шульте — Фарсі (Інестроза, 85), Морейра, Камачо, Чеберко (Амундсен, 68), Єбоа (Завадзкі, 68) — Мецан (Рассел-Роу, 68), Нагбе, Морріс — Кучо (Рамірес, 85), Россі

Попередження: Ідріссі

Таким чином, Пачука вшосте в своїй історії стала володарем цього трофею, не зазнавши жодної поразки у фіналах турніру. Для Коламбус Крю це був дебютний вирішальний поєдинок Ліги чемпіонів КОНКАКАФ.