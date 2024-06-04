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Слідкуйте за прямою трансляцією першого матчу олімпійської збірної України на турнірі Моріса Ревелло.

Олімпійська збірна України у рамках підготовки до літньої Олімпіади-2024, яка пройде в Парижі, візьме участь в міжнародному турнірі Моріса Ревелло, тоді як першим суперником підопічних Руслана Ротаня стане Індонезія U-20.

Цей матч відбудеться сьогодні, 4 червня, о 19:00. Місцем проведення турніру стане Марсель (Франція).

Слідкувати за подіями цього протистояння в прямому етері ви зможете в трансляції від Української асоціації футболу на Football.ua.

ПРЯМА ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ІНДОНЕЗІЯ U-20 — УКРАЇНА U-23:

Зазначимо, що міжнародний турнір Tournoi Maurice Revello-2024 проходитиме з 31 травня до 17 червня.

Серед інших суперників олімпійської збірної України за групою B, окрім Індонезії U-20, будуть наступні команди: Італія U-21, Японія U-19 та Панама U-23.

Група А представлена наступними колективами: Кот-д’Івуар U-23, Саудівська Аравія U-23, Мексика U-23, Франція U-20 та Південна Корея U-21.