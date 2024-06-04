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Коментар стосовно виходу команди у вищий дивізіон чемпіонату Бельгії.

Головний тренер Берсхота Дірк Кюйт висловив думку стосовно виходу у елітний дивізіон чемпіонату Бельгії.

"У мене не було контактів з генеральним директором клубу. Я б хотів, щоб мій помічник Фредерік Франс залишився у моєму штабі", — цитує тренера ресурс Belgium Soccer.

"Ми багато спілкувались, тому що Фре був у тій самій ситуації, що і я кілька років тому. Шкода, що він залишає нас, але я, звісно, бажаю йому успіхів у Хасселті. Впевнений, рано чи пізно він повернеться, бо він має серце Берсхота.

Одна з моїх умов підписання контракту – чіткий бюджет. Скільки? Я думаю, буде розумніше промовчати. Нам знову доведеться бути креативними та винахідливими, але цього літа ми нарешті зможемо заплатити за трансфери нових гравців".

За підсумками сезону Берсхот виграв другий дивізіон та знову гратиме у Жюпільє-Лізі.