Німеччина

Досвідчений австрієць має посилити колектив Херардо Сеоане.

Атакуючий півзахисник Бохума Кевін Штегер на правах вільного агента приєднається до Боруссії, передає офіційний сайт клубу з Менхенгладбаха.

З 30-річним австрійцем Боруссія підписала контракт, розрахований до кінця червня 2027 року. За Бохум він виступав протягом двох років, із липня 2022-го. Півзахисник залишить клуб в якості вільного агента, оскільки угода з ним втратить чинність.

У сезоні-2023/24 Бундесліги Штегер створив 127 моментів, що було найкращим показником у топ-5 лігах і новим рекордом однієї кампанії німецького чемпіонату з моменту початку збору детальних даних у 2004-05 роках.

На рахунку плеймейкера 8 голів і 13 асистів у 35 матчах за Бохум у всіх турнірах протягом сезону, що минув. У матчах плей-оф за збереження прописки в "еліті" німецького футболу Штегер відзначився результативним ударом і двома гольовими передачами, чим допоміг своїй команді відіграти 0:3 після першого стикового матчу і залишитися в Бундеслізі.