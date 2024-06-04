Цікаві перебудови у команді з чемпіонату Саудівської Аравії.
Фернандо Єрро, Getty Images
04 червня 2024, 20:35
Фернандо Єрро став новим спортивним директором Ан-Насру — повідомляє офіційний сайт клубу.
Наразі умови контракту є невідомими.
Раніше Фернандо працював на цій посаді у Малазі, збірній Іспанії та Гвадалахарі. Також Єрро був тренером у Реалі Ов'єдо і виконуючим обов'язки у національній команді. Команда повідомила, що Луїш Каштру залишиться головним тренером наступного сезону.
У чемпіонаті Саудівської Аравії Ан-Наср зайняв 2 місце.