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Дивіться відео найкращих моментів матчу азійської Ліги чемпіонів, що відбувся 11 березня 2024 року, 21:00.

У чвертьфіналі азійської Ліги чемпіонів зустрілись саудівський Ан-Наср та еміратський Аль-Айн. В першому матчі перемогла команда з ОАЕ, яку раніше тренував Сергій Ребров, — 1:0.

Роналду і компанія зуміли відігратись — 4:3. Але в серії післяматчевий пенальті поступились команді Ернана Креспо.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ан-Наср — Аль-Айн 4:3 у чвертьфіналі азійської Ліги чемпіонів:

Ан-Наср — Аль-Айн 4:3 (перший матч — 0:1)

Голи: Гаріб, 45, Еіса, 51, автогол, Теллес, 72, Роналду, 118, пенальті — Рахімі, 28, 45, Аль-Шамсі, 103

Ан-Наср: Аль-Наххар — Лайамі, Аль-Амрі (Яхіа, 64), Аль-Фатіль (Аль-Сулаіхім, 90, Аль-Хемер, 105), Теллес — Аль-Хайбарі, Брозович — Мане, Отавіу, Гаріб (Аль-Хассан, 84) — Роналду

Аль-Айн: Еіса — Мохаммед, Хашемі, Куадіо, Ерік (Хассан, 70) — Надер (Аль-Шамсі, 99), Парк — Аль-Балуші (Аббас, 78), Каку, Паласіос — Рахімі

Попередження: Брозович, Мане, Отавіу — Ерік, Аль-Балуші, Рахімі

Видалення: Яхіа