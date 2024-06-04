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Дивіться онлайн-трансляцію матчу жіночого відбіркового циклу чемпіонату Європи.

Сьогодні, 4 червня, відбудеться матч четвертого туру відбіркового циклу жіночого Євро-2025, у якому збірна України зіграє проти Уельсу.

Поєдинок пройде у польскому місті Гродзиськ-Велькопольський на стадіоні Респект Енерджі. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Україна — Уельс:

Після трьох турів Уельс лідирує у відбірковій групі, набравши сім очок. Україна посідає третє місце, набравши чотири очки.

Нагадаємо, у третьому турі Україна та Уельс поділили очки, закінчивши матч внічию з рахунком 1:1.