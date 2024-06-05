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У українського форварда закінчився контракт.

Азербайджанська Зіра на своєму офіційному сайті оголосила про відхід українського нападника Владислава Кулача.

У 31-річного українця закінчився контракт і сторони вирішили не продовжувати його. Таким чином, українець став вільним агентом.

Нагадаємо, Кулач виступав за Зірю із січня 2023 року, коли залишив київське Динамо. На його рахунку 38 матчів, шість голів та один асист.

До цього Кулач виступав за Ворсклу, Іллічівець, Сталь Д, Зорю, запорізький Металург, Гонвед та Ескішехірспор.