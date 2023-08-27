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Для 30-річного українця це перший гол цього сезону.

Зіра у матчі четвертого туру чемпіонату Азербайджану на своєму полі мінімально обіграла Сабах із рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на другій хвилині, а його автором став колишній нападник київського Динамо Владислав Кулач, який вийшов на поле у стартовому складі.

Для 30-річного українця це був перший гол цього сезону. Усього на його рахунку 12 матчів у складі Зіри, в яких він забив чотири м'ячі та віддав один асист.

Після чотирьох турів Зіра очолює турнірну таблицю чемпіонату Азербайджану, набравши 12 балів.

Свій наступний матч Зіра проведе проти Габали. Гра відбудеться 2 вересня о 17:00 за київським часом.