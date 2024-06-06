Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 6 червня 2024 року.
Україна U-23 — Італія U-21, Getty Images
06 червня 2024, 22:59
У другому матчі міжнародного турніру імені Моріса Ревелло у Франції олімпійська збірна України розгромила Італію U-21 (4:0).
У складі команди Руслана Ротаня голами відзначилися Хлань, Мартинюк, Сікан та Волошин.
Нагадаємо, у своєму першому матчі українці обіграли Індонезію (3:0). Свій наступний матч "синьо-жовті" проведуть проти Панами – гра відбудеться 8 червня.
До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Україна U-23 — Італія U-21 у рамках підготовки до Олімпійських ігор:
Україна U-23 — Італія U-21 4:0
Голи: Хлань, 31, Мартинюк, 53, Сікан, 64, Волошин, 71.
Україна U-23: Фесюн, Крупський, Салюк (Павлюк, 85), Батагов, Мартинюк, Рубчинський, Шостак (Сігеєв, 78), Велетень (Волошин, 70), Федор (Ярмолюк, 70), Хлань, Сікан (Краснопір, 70).
Італія U-21: Дзаккі, Дзанотті, Гіларді, Бонфанті, Веролі, Фаббіан (к) (Тонгія, 46), Фатіканті (Цуккон, 46), Ндур, Вольпато (Фіні, 58), Черрі (Раймондо, 46), Еспозіто (Пізіллі, 75).
Попереджені: Велетень — Дзанотті, Фіні, Цуккон.