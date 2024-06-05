Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 4 червня 2024 року.

У стартовому матчі міжнародного турніру імені Моріса Ревелло у Франції олімпійська збірна України обіграла Індонезію U-20 (3:0).

У складі команди Руслана Ротаня результативними ударами відзначилися Синчук, Михайленко та Федор.

Свій наступний матч на турнірі Україна проведе проти у четвер, 6 червня, проти Італії.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Індонезія U-20 — Україна U-23 у рамках підготовки до Олімпійських ігор:

Індонезія U-20 — Україна U-23 0:3

Голи: Синчук, 9, Михайленко, 30, Федор, 59.

Україна U-23: Нещерет (Єрмаков, 46) — Драмбаєв, Михавко, Павлюк, Крупський (Федор, 46) — Михайленко (Шостак, 68), Сігєєв, Кучерявий — Волошин (Велетень, 68), Синчук (Хлань, 68), Брагару.

Попередження: Волошин, Брагару, Синчук, Драмбаєв.