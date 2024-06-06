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Команда Руслана Ротаня продовжує переможну ходу на турнірі імені Моріса Ревелло.

Сьогодні, 6 червня, олімпійська збірна України провела другий матч на міжнародному турнірі імені Моріса Ревелло у Франції.

Другим суперником команди Руслана Ротаня була збірна Італії U-21, яку "синьо-жовті" обіграли з рахунком 4:0.

В першому таймі Хлань відкрив рахунок. Після перерви Мартинюк подвоїв перевагу своєї команди. Згодом Сікан та Волошин довели рахунок до непристойного — 4:0.

Свій наступний матч Україна проведе у суботу, 8 червня, проти Панами U-23. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за Києвом.