Луї ван Гал висловив думку стосовно призначення Арне Слота у Ліверпуль. 

"Слоту, як наступнику Клоппа, буде складно. Але він хороший тренер", — цитує тренера ресурс Sportskeeda. 

"Я думаю, що зараз разом з Петером Бошом він найкращий тренер з Нідерландів. І з ним можна було домовлятися, він був вільний. 

Тож думаю, що Ліверпуль зробив дуже добрий вибір". 

Екс-тренер Феєнорду Арне Слот залишив клуб та очолив англійську команду. 