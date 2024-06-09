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Тренер розповів щодо нового наставника Ліверпуля.

Луї ван Гал висловив думку стосовно призначення Арне Слота у Ліверпуль.

"Слоту, як наступнику Клоппа, буде складно. Але він хороший тренер", — цитує тренера ресурс Sportskeeda.

"Я думаю, що зараз разом з Петером Бошом він найкращий тренер з Нідерландів. І з ним можна було домовлятися, він був вільний.

Тож думаю, що Ліверпуль зробив дуже добрий вибір".

Екс-тренер Феєнорду Арне Слот залишив клуб та очолив англійську команду.