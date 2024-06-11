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Мамаду Сако виступатиме в чемпіонаті Грузії.

Центральний захисник Мамаду Сако узгодив контракт із Торпедо (Кутаїсі), передає офіційний сайт грузинського клубу.

Завтра, 12 червня, 34-річний француз прибуде до столиці Грузії Тбілісі, де він має пройти медичне обстеження. Представити Сако в якості нового гравця Торпедо мають вже в четвер, 13 червня. У клубі зазначили, що переговори з вільним агентом Мамаду тривали близько двох місяців.

"Гравець не тільки допоможе кутаїському Торпедо здобути титули, але й стане своєрідним послом у міжнародній футбольній спільності. Сако братиме активну участь у реалізації економічних проектів клубу, а також різноманітній громадській та благодійній діяльності. Разом із керманичем клубу Стівом Кіном він також займатиметься розвитком академії Торпедо, буде наставником молодих гравців і гарантом їхнього професійного розвитку", — йдеться в офіційній заяві клубу.

Нагадаємо, раніше Сако виступав за ПСЖ, Ліверпуль, Крістал Пелес і Монпельє. Свій попередній клуб він залишив після сутички з головним тренером. На рахунку центрбека 29 матчів за збірну Франції.

Після 18 з 36 турів Еровнулі Ліги-2024 Торпедо йде другим, відстаючи від лідируючої Діли з Горі на 4 очки (35 проти 39). Команда братиме участь у Суперкубку Грузії-2024, де на стадії 1/2 фіналу зустрінеться з Динамо (Батумі). В єврокубках Торпедо стартує в першому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій УЄФА-2024/25.