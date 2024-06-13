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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 12 червня 2024 року.

Завершилася 839 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- "США передасть Україні ще одну батарею ППО Patriot" — AP.

- Вночі було збито 5 ракет та 24 ударні БаЛА: 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС; 1 балістична ракета Іскандер-М; 1 аеробалістична ракета Х-47М2 Кинджал; 24 ударні БпЛА типу Shahed-131/136.

- "При сплаті підвищеного військового збору у 20 000 грн на місяць за працівника — підприємство має можливість його забронювати", — законопроєкт про економічне бронювання зареєстрували у ВРУ.

- "Перші F-16 від Нідерландів Україна отримає цього літа", — повідомила міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен.

- "Аргентина планує передати Україні літаки, здатні нести протикорабельні ракети", — Мілітарний.

- "Завтра США та Україна підпишуть двосторонню угоду про безпекову співпрацю", – Білий Дім. Це відбудеться на зустрічі G7 у Італії.

- США ввели санкції на понад 300 фізичних та юридичних осіб з росії, Китаю, Білорусі, Киргизстану, Туреччини, ОАЕ.

- "Українці можуть зіткнутися з 20-годинними відключеннями електрики та опалення цієї зими", — пише BBC з посиланням на ДТЕК.

- "Україна за копійки продасть держпідприємства, щоб мати можливість фінансувати війну", – The New York Times.

- "Вірменія вийде із ОДКБ", – прем'єр Пашинян.

- "50 мільярдів доларів з заморожених активів рф віддадуть Україні", – рішення лідерів G-7, повідомляє AFP.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 89.

Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та атакувати на кількох напрямках, найбільш активно — на Покровському. Сили оборони тримають рубежі та вживають всі необхідні заходи для недопущення прориву нашої оборони.

Сьогодні на Харківському напрямку противник безуспішно намагався просунутися вперед п’ять разів. За попередньою інформацією, сьогодні ворог тут втратив понад 90 військовослужбовців. Знищено одну бойову броньовану машину, одну артсистему, п’ять одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної. Пошкоджено шість артилерійських систем, один автомобіль та шість одиниць спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку окупанти активізувалися в районі Тернів. Загалом за день на напрямку відбулося 12 бойових зіткнень, 5 з яких ще триває. Ворог зазнає втрат.

На Сіверському та Краматорському напрямках кількість штурмових дій окупантів зросла до 13 і восьми відповідно. Загалом, за попередніми даними, агресор втратив на цих напрямках 73 особи загиблими та 122 — пораненими. Силами оборони знищено чотири російські бойові броньовані машини, сім автомобілів та одну гармату. Пошкоджено танк, три ББМ, дві одиниці автомобільної техніки та чотири артсистеми.

Досі найгарячіше на Покровському напрямку. З 31 атаки ворога 12 іще тривають. Боєзіткнення проходять в районах Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Сокола, Новопокровська та Нетайлового.

На Курахівському напрямку тривають бої в районі Красногорівки. Наразі це вже сьома спроба ворога покращити на напрямку своє положення за сьогодні.

На Придніпровському напрямку вдруге за сьогодні точаться бої в районі Кринок. Наші захисники тримають зайняті позиції.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!