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Півзахисник прокоментував стосовно опонента на рівні збірних.

Родріго де Пауль висловив думку стосовно того, з яким суперником йому було найважче.

"Неймар у фіналі Кубка Америки був найважчим суперником, з яким я зустрічався", — цитує півзахисника ресурс Telemundo.

"Я сказав йому: "Чесно кажучи, чувак, ти феномен. Не тільки як ти граєш, ніхто не зможе тобі зупинити. Ней у тому фіналі був вражаючим".

Цього сезону Родріго провів 48 матчів в усіх можливих турнірах, забив 4 голи та віддав 6 асистів.