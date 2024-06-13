Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер висловив думку стосовно виступів на турнірі.

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк прокоментував свої очікування від Євро-2024.

"Найкращий спосіб поглянути на майбутній турнір – це просто сказати: ми маємо підготуватися настільки добре, наскільки зможемо, вийти на поле та зіграти настільки добре, наскільки можемо, проти суперників різного рівня", — цитує Стіва офіційний сайт УЄФА.

"Якщо все пройде за таким сценарієм, ми зможемо залишити турнір із високо піднятою головою незалежно від того, чи вилетимо на груповому етапі, чи дійдемо до пізніших стадій".

У групі збірна Шотландії зіграє з Німеччиною, Швейцарією та Угорщиною.