Ассан Уедраого продовжить свою кар'єру у Бундеслізі.
Ассан Уедраого, РБ Лейпциг
13 червня 2024, 18:45
Лейпциг на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із молодим півзахисником Шальке Ассаном Уедраого.
Угода з 18-річним німцем розрахована до літа 2029 року.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, за футболіста "бики" були змушені викласти близько 10 мільйонів євро, що допомогло їм виграти конкуренцію у Баварії.
Минулого сезону Уедраого провів 17 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав один асист. Більшу частину сезону він пропустив через травму.