Німеччина

Ассан Уедраого продовжить свою кар'єру у Бундеслізі.

Лейпциг на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із молодим півзахисником Шальке Ассаном Уедраого.

Угода з 18-річним німцем розрахована до літа 2029 року.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, за футболіста "бики" були змушені викласти близько 10 мільйонів євро, що допомогло їм виграти конкуренцію у Баварії.

Минулого сезону Уедраого провів 17 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав один асист. Більшу частину сезону він пропустив через травму.