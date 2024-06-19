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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 18 червня 2024 року.

Завершилася 846 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- У мобільному застосунку Резерв+ став доступний електронний військово-обліковий документ.

- "Виплати по автострахуванню зростуть і скорочено терміни їх виплат страховою" — Зеленський підписав закон щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

- "Дані про бронювання будуть завантажені до Резерв+ до 22 червня" – Катерина Черногоренко. За її словами, поки дані не були внесені операторами ТЦК.

- "Російські військові у Волноваському районі Донеччини відрізали голову українському воїну", — генпрокурор Андрій Костін.

- "Третя світова війна може спалахнути в найближчі 3-4 місяці", – президент Сербії Вучич.

- "Українці не платитимуть за роумінг в країнах ЄС", — закон про єдину роумінгову систему підписано Зеленським.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Українські війська продовжують оборонну операцію та рішуче протидіють спробам противника просунутися в глибину території країни. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку. Від початку доби відбулося 113 бойових зіткнень.

Російські загарбники завдали по території України 33 авіаційних удари із застосуванням 45 КАБів та задіяли 482 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив майже 2900 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося шість бойових зіткнень. Наші війська стали на заваді чотирьом атакам росіян у районі Вовчанська. Відбиття ще двох штурмових дій ворога в районах Вовчанська та Липців триває.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 12. Наші воїни відбили вісім атак противника поблизу Синьківки, Степової Новоселівки та Піщаного, ще чотири боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському напрямку ворог 13 разів намагався витіснити наших захисників із займаних позицій у районах Греківки, Макіївки, Тернів та Серебрянського лісництва. 12 атак відбито українськими захисниками. Ворог успіху не мав. Триває бій на локації Тернів.

На Сіверському напрямку наші війська відбили 13 атак загарбників поблизу Роздолівки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Ситуація контрольована, втрат територій і позицій не допущено. Ще два боєзіткнення в районі Верхньокам’янського тривають.

Російський агресор активізувався на Краматорському напрямку. Протягом поточної доби загарбники здійснили шість спроб наблизитися до мікрорайону Новий Часового Яру, чотири з яких відбито захисниками України. Два бойові зіткнення ще тривають. Крім того, ворог проводить активні штурмові дії поблизу Іванівського, Південного та Нью-Йорка, де на даний час продовжуються дев’ять боїв.

Найгарячішою залишається обстановка на Покровському напрямку, де кількість ворожих штурмів досягла 37. Окупанти намагалися прорвати нашу оборону поблизу Олександрополя, Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Новопокровського, Сокола та Карлівки. Сили оборони вживають заходи щодо недопущення просування противника та стабілізації обстановки. Відбито 20 атак, ще 17 боїв продовжуються. Попередньо, втрати агресора за сьогодні на цьому напрямку склали приблизно 180 окупантів убитими та пораненими. Знищено одну МТ-ЛБ, міномет, гармату, чотири авто, пошкоджено два танки росіян.

На Курахівському напрямку три спроби ворога витіснити наших захисників із займаних позицій у районі Красногорівки успіху не мали. Ще чотири бої тут тривають. Ситуація під контролем Сил оборони. Наші захисники нищать окупантів. З початку доби загальні втрати росіян становлять 86 осіб. Знищено також автомобіль ворога.

На Времівському напрямку успіху не мали дві штурмові дії загарбників поблизу Урожайного та Новодарівки.

Також зазнали невдачі дві атаки окупантів на Оріхівському напрямку – у районах Новоданилівки та Малої Токмачки.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Долучайтеся до Сил оборони! Разом — непереможні! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Хочу сьогодні передусім відзначити наших воїнів. Усіх, хто все ж таки зміг перегорнути цю сторінку війни – сторінку, яку путін дуже хотів присвятити своєму наступу і яка стала для росії черговою помилкою.

Кожен і кожна, хто захищає Харківський напрямок, хто стримує російські штурми на Покровському та інших донецьких напрямках, і по всьому фронту – від Кринків до Вовчанська, і вздовж кордону, зокрема на Сумщині. Саме українська сміливість та стійкість визначають ситуацію – те, що ми можемо, а не те, що росія хоче чи намагалась. Це ще один вагомий результат України, наших людей у цій війні, і я дякую кожному й кожній, хто дійсно повно виконує бойові накази, бойові завдання.

Дякую всім, хто на собі витягує відбиття російських наступів. Дякую всім, хто допомагав і допомагає. Ми бачимо, як рішучість світу відкриває нові перспективи для відновлення нашої безпеки. Серед іншого це стосується безпеки Харкова. Знищення поблизу кордону нашими силами, нашими воїнами позицій і пускових установок російських терористів дійсно має значення. Це спрацьовує. Саме так, як ми й очікували".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!