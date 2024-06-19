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Ексфутболіст Шахтаря прокоментував завершення професійної кар’єри.

Напередодні чеський опорний півзахисник Томаш Гюбшман, який десять років присвятив виступам за донецький Шахтар, оголосив про завершення професійної кар’єри футболіста.

Після цього 42-річний виконавець залишив короткий коментар, у якому підсумував свої 10-річні виступи в Яблонці зразка другого перебування в цьому клубі.

"Роки в Яблонці пролетіли за одну мить. Ми пережили прекрасні часи, двічі грали в основній групі єврокубків, кілька разів потрапляли в трійку лідерів, грали в кількох фіналах Кубка Чехії.

Це були прекрасні часи, але час неможливо зупинити.

Тепер для мене настає новий виклик, коли я буду передавати свій досвід молодшим гравцям, щоб вони могли зробити успішну і довгу кар’єру", — заявив чеський виконавець.

Відтепер Томаш працюватиме на одній із посад у структурі клубу, про що заявив у своєму коментарі очільник Яблонця Мирослав Пельта.

"Минуло десять років відтоді, як Томаш повернувся до Чехії, і тепер усе закінчилось. Томаш залишив тут незгладимий слід як гравець і велика особистість.

Тепер він працюватиме в новій ролі, наближеній до спортивного керівництва клубу та представницького рівня", — заявив директор Яблонця.

За останній сезон чех провів 953 хвилини у 28 матчах.

У складі Шахтаря на його рахунку 285 ігор, 10 голів та сім гольових передач.