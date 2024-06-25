Коментар стосовно гольових показників форварда.
Кріштіану Роналду, Getty Images
25 червня 2024, 00:35
Гарі Невілл висловив думку стосовно результативності Кріштіану Роналду.
"Не можу повірити — 895 голів", — цитує Гарі Daily Express.
"Це видається помилкою. Я хочу сказати, що знаю, що він досить забивав, але чесно кажучи..
Його професіоналізм – він жодного разу в кар“єрі не покладався на успіх під час підготовки. Він феномен, один із найкращих, кого ми коли-небудь побачимо.
Його самовіддача, прагнення перемоги вражають, а 895 голів – це взагалі майже незаконно!".
В матчі зі збірною Туреччини Кріштіану Роналду став найстаршим автором асисту на чемпіонатах Європи.