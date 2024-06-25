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Коментар стосовно гольових показників форварда.

Гарі Невілл висловив думку стосовно результативності Кріштіану Роналду.

"Не можу повірити — 895 голів", — цитує Гарі Daily Express.

"Це видається помилкою. Я хочу сказати, що знаю, що він досить забивав, але чесно кажучи..

Його професіоналізм – він жодного разу в кар“єрі не покладався на успіх під час підготовки. Він феномен, один із найкращих, кого ми коли-небудь побачимо.

Його самовіддача, прагнення перемоги вражають, а 895 голів – це взагалі майже незаконно!".

В матчі зі збірною Туреччини Кріштіану Роналду став найстаршим автором асисту на чемпіонатах Європи.