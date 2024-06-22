Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Рекорд від португальця!

22 червня в Дортмунді відбувся матч 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи, в якому збірна Португалії з рахунком 3:0 розгромила команду Туреччини.

Найкращий бомбардир в історії чемпіонатів Європи португалець Кріштіану Роналду не зумів відзначитися голом у цій грі, але записав на свій рахунок результативну передачу, викотивши м'яч під удар Бруну Фернандешу під час виходу два в одного.

Роналду став володарем чергового рекорду чемпіонатів Європи. Як повідомляє пресслужба Євро-2024, португалець у віці 39 років і 138 днів став найстаршим футболістом із гольовою передачею в історії турніру.