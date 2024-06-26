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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 25 червня 2024 року.

Завершилася 853 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- "Нардепу Тищенку повідомлено про підозру, за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі", — ЗМІ. "Йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту".

- "Євросоюз офіційно розпочав переговори з Україною та Молдовою про вступ", — Урсула фон дер Ляєн.

- "1,1 млн військовозобов’язаних придатні до призову з тих 2,3 млн українців, які оновили дані через "Резерв+", — заявив речник Міноборони України Лазуткін.

"Крайньою датою оновлення даних залишається 16 липня 2024 року", — Міністерство оборони України не підтримує збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів.

"90 Захисників повернулися додому з російського полону: воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках".

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Від початку доби відбулося 123 бойові зіткнення. Впродовж доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та два пункти управління противника.

Російські загарбники завдали по території України 43 авіаційні удари із застосуванням 60 КАБів, також задіяли 368 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 2700 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня за підтримки авіації вісім разів атакували в районах Глибокого, Вовчанська та Тихого. Підрозділи Сил оборони успішно відбили п’ять штурмових дій противника, ще три боєзіткнення на даний час тривають.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 10 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане, Стельмахівка та Андріївка. Дев’ять атак ворога успішно відбито. Напружена обстановка залишається в районі Степової Новоселівки, де ще відбувається бій.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів намагалися просунутися в районах Копанок, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. Захисники України відбили 12 атак ворога, бої тривають. Вживаються заходи щодо недопущення просування окупантів в глибину нашої території.

На Сіверському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Від початку доби окупанти здійснили 13 безуспішних штурмових дій поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

Дев’ять спроб ворога наблизитися до наших позицій біля Часового Яру, Іванівського та Андріївки, на Краматорському напрямку, зазнали невдачі. Водночас, окупанти не відмовляються від намірів просунутися в районі Часового Яру, де зараз ще триває боєзіткнення. Ситуація під контролем українських захисників.

На Торецькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала та залишається напруженою. За підтримки авіації противник 11 разів атакував поблизу Торецька, Північного та Нью-Йорка. Всі штурмові дії підрозділи Сил оборони відбили. Вживаються заходи щодо нарощування стійкості оборони.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткненнь зросла до 42. Загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Євгенівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Нашими воїнами відбито 35 ворожих атак, тривають бої в районах Новоолександрівки та Сокола. Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали 271 окупант вбитими та пораненими. Знищено один танк, три бойові броньовані машини, дві гармати та два автомобілі. Втрати уточнюються.

На Курахівському напрямку від початку доби відбулося шість боєзіткнень. Зазнали невдачі дві штурмові дії загарбницьких військ поблизу Георгіївки та Костянтинівки. Водночас, зберігається активність ворога поблизу Красногорівки де тривають бої.

На Времівському та Оріхівському напрямках обстановка змін не зазнала. Атаки ворога в районах Костянтинівки, Урожайного, Малої Токмачки та Роботиного успіху не мали. Втрат позицій та територій не допущено.

На Придніпровському напрямку чотири штурмові дії ворога успіху не мали. Ситуація контрольована.

На інших напрямках обстановка без суттєвих змін. Сили оборони впевнено стримують натиск російських окупаційних військ.

Окремо слід відзначити воїнів 47-ої окремої механізованої бригади “Маґура”, які мужньо тримають позиції, вміло відбивають ворожі атаки, ефективно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі та техніці, завдаючи окупантам відчутних втрат.

Долучайтеся до українських оборонців! Разом ми – непереможні! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні дуже насичений день. Офіційно розпочали перемовини із Євросоюзом щодо членства. Це історичний результат. Ми довго до цього йшли, і зараз першу міжурядову конференцію провели, і точно реалізуємо все, що потрібно, щоб пройтися кожним розділом наших відносин із ЄС і створити договір – договір про вступ України.

Друге за сьогодні – наша юридична битва. Є нові ордери від Міжнародного кримінального суду щодо російських убивць. Шойгу, Герасимов – ваш шлях у Гаагу відкрито. Також є рішення Європейського суду з прав людини щодо відповідальності росії за все скоєне в нашому Криму проти людей і проти закону. Окупант буде за це відповідати.

Третє – це справедливий мир для України, наші кроки, щоб була повністю відновлена безпека. Після Саміту миру є вже восьмий учасник, який приєднався до спільного комюніке, і ми тільки збільшуємо тиск на росію заради чесного закінчення цієї війни. І готуємо робочі групи. Вже з липня – нова конкретика заради миру".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!