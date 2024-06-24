Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 23 червня 2024 року.

Завершилася 851 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Окупанти обстріляли Харків. Є загиблий і поранені.

- Українські військові успішно уразили пункт управління мотострілецького полку в рф.

- Ворог окупував Новоолександрівку на Донеччині.

- окупаційна "влада" Криму і Міноборони рф заявили про українську атаку на Севастополь, унаслідок якої після роботи російської ППО загинуло 5 людей, з яких 3 дітей, і поранено понад 120 осіб.

Щодо дій ворога на окремих напрямках



На Куп’янському напрямку ситуація напружена — на цей час маємо дев’ять бойових зіткнень неподалік п’яти різних населених пунктів. Бої у двох локаціях, біля Синьківки і Стельмахівки, ще продовжуються.

На Лиманському напрямку, у Серебрянському лісі та біля Макіївки, точаться три боєзіткнення. Ще чотири ворожих атаки сьогодні вже відбито.

Підтверджені сумарні втрати ворога на Куп’янському та Лиманському напрямках в особовому складі на цей час становлять 167 осіб вбитими та пораненими. Ще кілька загарбників потрапили у полон. Знищено танк, гармату, бойову броньовану машину, чотири автомобіля та 79 ворожих БпЛА. Дві артсистеми, три ББМ та два авто окупантів пошкоджено.

На Сіверському напрямку пообіді російські терористи скинули по дві авіабомби в райони Серебрянки та Спірного.

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до п’яти. Атаки відбито. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку тривають дев’ять боєзіткнень у районах Новоолександрівки, Сокола, Воздвиженки та Євгенівки. Ще 29 атак на напрямку вже завершились. Ворог зазнає втрат у живій силі: безповоротні — 137, санітарні – 154. Також, близько півдесятка російських окупантів здалися в полон. Окрім того, наші воїни знищили три танки та ще стільки ж — пошкодили. Загальна інформація щодо ураженої військової техніки уточнюється.

На Курахівському напрямку загальна кількість боєзіткнень зросла до восьми. Всі ворожі атаки зупинено. Також російськи терористи завдали авіаударів – били КАБами у райони Курахівської ТЕС, самого Курахового і Красногорівки, а некерованими авіаракетами – біля Костянтинівки.

На Придніпровському напрямку успішно відбито п’ять спроб загарбників витіснити наших військових з позицій на лівобережжі річки Дніпро.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Кожного дня Харків страждає від російського терору. І кожного дня ми повторюємо: російську бойову авіацію, яка завдає цих ударів, і не лише по Харкову, по інших наших містах і громадах, по наших фронтових позиціях, – російську бойову авіацію треба знищувати там, де вона є, усіма засобами, які ефективні. Бити по російських аеродромах – також, це цілком справедливо. І нам потрібне це спільне рішення з партнерами – безпекове рішення. Нещодавнє погодження ударів по російській території – поблизу кордону – дало змогу знищити частину російського терористичного потенціалу. Але тільки частину. Потрібно убезпечити людей і життя повністю від російського терору – потрібно більше далекобійності, потрібна відповідна зброя для українців. І ми працюємо над цим із партнерами – робимо все, щоб наблизити рішення. Загалом наступні тижні червня та першої половини липня мають стати для України не менш результативними, ніж травень і перша половина червня. Ми вже отримали рішення щодо нових «петріотів» для України й готуємо продовження, працюємо над постачанням іще систем ППО. І далекобійність зараз – це питання не лише про те, чого ми можемо досягти на полі бою, але й про те, коли взагалі завершиться війна. Що більше ми можемо, то швидше вдасться примусити Росію до справедливого миру".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!