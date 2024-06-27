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Поєдинок "синьо-жовтих" з Албанією прийматиме столиця Чехії.

Визначилося місце проведення матчу Україна — Албанія в 1 турі групового етапу Ліги націй-2024/25, передає офіційний сайт УЄФА.

Матч у групі В1 відбудеться в суботу, 7 вересня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 21:45 за київським часом.

Стало відомо, що прийматиме зустріч уже знайома "синьо-жовтим" epet ARENA в Празі (Чехія). У жовтні 2023 року збірна України здолала там збірну Північної Македонії (2:0) у рамках відбору до Євро-2024.

Нагадаємо, що в квартеті В1 Ліги націй УЄФА-2024/25 також опинилися збірні Грузії та Чехії.