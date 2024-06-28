Іспанець поїхав за "великими" грошима.
Хоселу, getty images
28 червня 2024, 22:15
Аль-Гарафа офіційно оголосила про підписання контракту з 34-річним іспанським нападником Хоселу. Про це повідомляє офіційний сайт катарського клубу.
Деталі угоди не повідомляються, але, як стверджує Фабріціо Романо, Хоселу підписав з новим клубом контракт за схемою 2+1. Сума переходу нападника з Реала до катарського клубу склала 1,5 млн. євро.
Минулого сезону Хоселу відіграв за Реал 50 матчів, забив 17 голів та віддав 3 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Реал викупить Хоселу у Еспаньйола та продасть до катарського Аль-Гарафи.