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Іспанець поїхав за "великими" грошима.

Аль-Гарафа офіційно оголосила про підписання контракту з 34-річним іспанським нападником Хоселу. Про це повідомляє офіційний сайт катарського клубу.

Деталі угоди не повідомляються, але, як стверджує Фабріціо Романо, Хоселу підписав з новим клубом контракт за схемою 2+1. Сума переходу нападника з Реала до катарського клубу склала 1,5 млн. євро.

Минулого сезону Хоселу відіграв за Реал 50 матчів, забив 17 голів та віддав 3 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Реал викупить Хоселу у Еспаньйола та продасть до катарського Аль-Гарафи.