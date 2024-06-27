Іспанія

Іспанець відправиться на Близький Схід.

Нападник мадридського Реала Хоселу змінить клубну прописку, стверджує Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, іспанець переходить до катарського Аль-Гарафи. Але перед цим Реал викупить його в Еспаньйола за 1,5 млн євро, а потім за цю ж суму продасть команді з Близького Сходу.

Футболіст підпише з Аль-Гарафи контракт на два роки.

Минулого сезону Хоселу відіграв за "королівський" клуб 38 матчів, забив 13 голів та віддав 3 результативні передачі, перебуваючи в оренді.

Аль-Гарафа фінішувала на третьому місці в минулому чемпіонаті Катару.