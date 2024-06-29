Кервін Арріага став новачком сербського Партизана.
Кервін Арріага, ФК Партизан
29 червня 2024, 11:48
Партизан на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Міннесоти Кервіном Арріагою.
Угода з 26-річним гондурасцем розрахована на три роки, а сума його трансферу за даними ЗМІ склала близько 500 тисяч євро.
Цього сезону Арріага провів 13 матчів в американській лізі МЛС, в яких забив три м'ячі.
Нагадаємо, Партизан є суперником київського Динамо
за другим раундом кваліфікації Ліги чемпіонів. Матчі пройдуть 23/24 липня та 30/31 липня.