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Кервін Арріага став новачком сербського Партизана.

Партизан на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Міннесоти Кервіном Арріагою.

Угода з 26-річним гондурасцем розрахована на три роки, а сума його трансферу за даними ЗМІ склала близько 500 тисяч євро.

Цього сезону Арріага провів 13 матчів в американській лізі МЛС, в яких забив три м'ячі.