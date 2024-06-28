Визначились перші суперники команди Олександра Шовковського на зборах.
ФК Динамо Київ
28 червня 2024, 11:45
Кілька тижнів тому київське Динамо розпочало підготовку до майбутнього старту нового сезону.
Наразі команда Олександра Шовковського тренується у Віті-Литовській, після чого кияни вирушать до Австрії.
На австрійських полях "біло-сині" проведуть як мінімум три спаринги, а переговори з іншими командами щодо контрольних ігор продовжуються.
Розклад спарингів Динамо в Австрії:
10 липня – Падерборн (Німеччина) - сьоме місце у другій Бундеслізі
13 липня – Шальке 04 (Німеччина) — десяте місце у другій Бундеслізі
14 липня – Брондбю (Данія) — друге місце у чемпіонаті Данії
Раніше повідомлялося, що Браян Себальйос став гравцем Динамо.