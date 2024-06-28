Україна

Визначились перші суперники команди Олександра Шовковського на зборах.

Кілька тижнів тому київське Динамо розпочало підготовку до майбутнього старту нового сезону.

Наразі команда Олександра Шовковського тренується у Віті-Литовській, після чого кияни вирушать до Австрії.

На австрійських полях "біло-сині" проведуть як мінімум три спаринги, а переговори з іншими командами щодо контрольних ігор продовжуються.

Розклад спарингів Динамо в Австрії:

10 липня – Падерборн (Німеччина) - сьоме місце у другій Бундеслізі

13 липня – Шальке 04 (Німеччина) — десяте місце у другій Бундеслізі

14 липня – Брондбю (Данія) — друге місце у чемпіонаті Данії

Раніше повідомлялося, що Браян Себальйос став гравцем Динамо.