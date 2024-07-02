Україна

Матчі відбудуться 14 та 18 липня.

7 липня олімпійська збірна України вирушить із Києва до Франції, де продовжить підготовку до Олімпійських ігор. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Команда Руслана Ротаня базуватиметься у спортивному комплексі Plaine des Sports у містечку Сен-Поль-ле-Дакс.

На зборах "синьо-жовті" проведуть два товариські матчі. Перший матч пройде 14 липня, о 19:30 за Києвом проти Єгипту, а другий спаринг з Парагваєм відбудеться 18 липня, о 19:30 за Києвом .

Також зазначається, що склад олімпійської збірної України буде оголошено найближчим часом.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх Україна зіграє проти Аргентини, Марокко та Іраку. Матчі відбудуться 24, 27 та 30 липня.