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Але якщо гравець отримає пожиттєву дискваліфікацію, то йому вже буде не до трансферів.

Бразильський атакувальний півзахисник Лукас Пакета вже за рік виступів у англійській Прем’єр-лізі в складі лондонського Вест Гема привернув до себе достатньо уваги для того, аби розраховувати на яскраве майбутнє.

Однак жага 26-рінчого виконавця до азартних ігор усе перекреслила, і наразі над ним висить ризик отримати пожиттєву дискваліфікацію.

Незважаючи на це, допоки рішення відповідними органами не ухвалено, Пакета й досі перебуває серед переліку популярних гравців на трансферному ринку.

Проте виключно в напрямку на виїзд із Європи.

Бразильський Фламенгу є серед потенційних покупців Лукаса, проте останнім часом активізувався й аравійський Ан-Наср.

Обидва клуби наразі виключно збирають інформацію щодо можливості трансферу та чекають на рішення дисциплінарного комітету в сподіванні якомога дешевше отримати гравця високого класу.

У минулому сезоні Пакета провів 43 матчі, забив вісім голів та віддав сім гольових передач.