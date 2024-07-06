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У 31-річного футболіста відбувся серцевий напад.

Нападник єгипетського Ф'юче Ахмед Рефаат помер після серцевого нападу під час матчу місцевого чемпіонату. Про це повідомляє прес-служба Єгипетської футбольної асоціації.

"Рада директорів Єгипетської футбольної асоціації просить всемогутнього Бога покрити Рефаата своєю величезною милістю і навіяти його сім'ї та близьким терпіння та втіху... Ми належимо богу, і до нього ми повернемося", — сказано в заяві Єгипетської футбольної асоціації.

31-річний Рефаат відчув слабкість під час матчу чемпіонату Єгипту проти Аль-Іттіхада (0:0), який проходив 11 березня. За дві хвилини до кінця матчу Ахмед впав на газон, знепритомнівши. З того часу він перебував у комі.

За свою кар'єру Рефаат провів 211 матчів, у яких забив 46 голів та віддав 40 асистів. Також на його рахунку сім матчів у збірній Єгипту, де він забив два голи та віддав одну гольову передачу.