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Керманич Хайдука підтримав український народ у його боротьбі з російськими окупантами.

Головний тренер Хайдука Дженнаро Гаттузо після товариського матчу проти Шахтаря висловився щодо війни в Україні, передає офіційна сторінка клубу УПЛ у Twitter/X.

Італійський спеціаліст дуже тепло відгукнувся про українців, підтримавши країну, яка вже понад 10 років зазнає різноманітних атак із боку рф.

"Це надзвичайно гордий народ, великого серця та великої шляхетної мети. Вони справді неймовірні, вони живуть у надзвичайно складних умовах, на жаль, дуже багато людей віддали своє життя.

Єдине, на що я сподіваюся — це закінчиться якнайшвидше. Це нечесно по відношенню до цього чудового народу та цієї чудової країни.

Це їхня земля, це їхнє місце, де українці народилися, де жили їхні батьки, де живуть їхні діти. Це ваш край, і ви заслуговуєте жити в ньому щасливими.

Якщо намагатися шукати якийсь позитив у цьому, то справді приємно бачити ту гордість, яку демонструє народ України", — заявив 46-річний Гаттузо.

Нагадаємо, що в контрольному поєдинку Шахтар і Хайдук сильнішого не виявили (1:1). Керманич "гірників" Маріно Пушич уже прокоментував результат зустрічі.