Україна

Коментар Маріно Пушича після спарингу.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич прокоментував нічию з Хайдуком (1:1) в товариському матчі.

"Дуже цікава гра проти надзвичайно складного опонента. Мені в цілому сподобався перебіг подій, за винятком кількох перших хвилин, але потім ми виправилися і гарно діяли на м’ячі. Це нічия, проте в другому таймі ми створили багато хороших моментів і якість гри була дійсно дуже високою. Було кілька порушень, які, на мою думку, рефері мусив помітити, та він їх не побачив. У будь-якому разі я задоволений матчем: була інтенсивність, рух з хорошою ефективністю, тому цей поєдинок можна вважати чудовою тренувальною сесією.

Ми повинні працювати над нашою фізичною формою, підготовка має бути на високому рівні. Друге – як ми граємо. Як я сказав, у другому таймі ми покращили гру, і я хочу бачити всі наші головні принципи гри під час матчів – не має значення, чи ми з м’ячем, чи без нього. І зараз ми мали гарну нагоду побачити команду під високим пресингом. Можливо, ми були не в найсвіжішій формі, але я дуже задоволений підходом моїх футболістів до цієї гри.

Ми на гарному шляху. Маємо цілі, які поставили собі в голові, і вже встигли їх досягти протягом цих двох тижнів та навіть зробити більше. Вважаю, що це чудово. У нас немає травм зараз, ми покращуємо наш фізичний стан, і, як ви могли побачити по грі, команда знаходиться дійсно на дуже високому рівні", — сказав Пушич.

Нагадаємо, Шахтар завершує підписання Франьїча.