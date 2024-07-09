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44-річний фахівець замінить Роба Пейджа.

Футбольна асоціація Уельсу практично домовилася про призначення головним тренером національної команди Крейга Белламі, повідомляє BBC.

На цій посаді 44-річний фахівець змінить Роба Пейджа, який не зміг вивести збірну на Євро-2024 і його звільнили. Зазначається, що кандидатами на посаду головного тренера збірної Уельсу також були Тьєррі Анрі та Віллі Саньоль.

Белламі як футболіст відомий за виступами за Ньюкасл, Ліверпуль, Манчестер Сіті та інші клуби. У його активі 19 голів у 78 матчах за валлійську збірну.

Тренерську кар'єру Белламі почав 2015 року в академії Кардіффа. У 2019-2021 роках він працював в Андерлехті. Влітку 2022 року Белламі увійшов до штабу Бернлі.